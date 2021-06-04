Эрдоган сообщил о новом крупном месторождении газа в Черном море

Турция нашла новое месторождение газа в Черном море, его запасы превышают 135 млрд кубометров. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии порта Филиос.

"Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении "Амасра-1" скопление газа объемом более 135 млрд кубометров", - цитирует главу государства РИА Новости.

Турецкий лидер пояснил, что общие запасы газа на шельфе Черного моря достигают порядка 500 млрд кубометров благодаря сделанному в прошлом году открытию: в августе минувшего года Эрдоган заявил об обнаружении в Черном море месторождения "Сакарья", запасы которого оценивал в 320 млрд кубометров.