Полицейские поймали лжериэлтора в Западном Казахстане

Мошенница выманила крупные суммы у 23 жителей Западного Казахстана под предлогом приобретения жилья, об этом сообщает Polisia.kz.

"Сорокапятилетняя жительница Бурлинского района города Аксай с весны 2020 года под предлогом помощи в приобретении квартир завладела суммой свыше 15 млн тенге $35 тыс)", - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Подозреваемая задержана, устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

На данный момент в следственном производстве находятся 23 факта мошенничества, осуществленные женщиной.