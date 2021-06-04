Власти Киргизии приступили к эвакуации жителей приграничных сел

Киргизия приступила к эвакуации женщин и детей на границе с Таджикистаном, где сегодня было отмечено очередное обострение обстановки, - заявили в администрации Ошской области.

Сотрудники МЧС вывозят жителей сел Кара-Мык, Жекенди, Кара-Тейит, Сибе и Чулук в безопасные места. Жителей эвакуируют в школу имени А. Сайита в селе Дароот-Коргон, в здание средней школы имени А. Мурзакулова, ПТУ № 44 и в центральную мечеть. К эвакуации привлечены районные отделы МЧС, руководство Чон-Алайского района и комиссия гражданской обороны, - передает Sputnik Кыргызстан.

Людям планируется доставить гуманитарную помощь.

Напомним, сегодня утром пограничная служба Киргизии сообщила о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном. Ночью военные соседнего государства установили на неописанном участке границы в Ошской области контейнер и начали стягивать в район военный контингент.