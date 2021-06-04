Путин охарактеризовал повестку встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин намерен на встрече 16 июня с американским коллегой Джо Байденом обсудить возможности для восстановления двусторонних отношений. Об этом он рассказал на полях ПМЭФ.

По словам российского лидера, в повестку саммита в целом войдут вопросы, представляющие взаимный интерес, которых насчитывается немало, что "само по себе неплохо".

Путин отметил, что рассчитывает на положительный результат встречу. "Надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы (были сделаны) последующие шаги для нормализации отношении и решении тех вопросов, перед которыми стоят страны и все мировое сообщество", - заявил глава государства в эфире Первого канала.