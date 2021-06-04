Иран обеспечит жителей Северной Осетии своими овощами и фруктами

В скором времени Северная Осетия получит первые партии овощей и фруктов из Ирана, которые поставит иранская компания "Торговый дом Фарнуш трейдинг"

Первая партия фруктов и овощей в объеме 100 т придет в регион в начале июля. Пока иранская продукция рассчитана на распространение по республике, а в перспективе ее объемы будут наращиваться", - сообщил директор компании "Евразия Экспо" Владимир Маркосьянц, передает "Это Кавказ".

Цены на фрукты и овощи из Ирана будут ниже средней по рынку региона, поскольку ее себестоимость ниже, а посредники в ее реализации отсутствуют.

Также в Иран планируется наладить экспорт пиломатериалов из России. Для этого в Северной Осетии создадут обрабатывающее предприятие, которое будет работать с сырьем из разных регионов страны.

"Северная Осетия интересна иранским партнерам в силу географического расположения, ее воспринимают перспективной торгово-коммуникационной площадкой для внешнеторгового бизнеса. В условиях санкций для Ирана сейчас это крайне важно", - отметил Маркосьянц.

Кроме того, в регионе планируют создать совместное ирано-российское предприятие "Торговый дом Персия" с привлечением иностранного капитала, что позволит выстроить экономические, кооперационные и инвестиционные связи между Ираном и Россией.