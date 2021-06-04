Белгородская область получит в подарок от Крыма детский санаторий "Бригантина"

Крымские власти передадут Белгородской области детский санаторий "Бригантина" в Евпатории, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Нам выгодно это с той точки зрения, что субъекты России вкладывают средства в модернизацию, в реконструкцию этих объектов, чего мы за бюджетные деньги не сделали бы. Ну и это будет дополнительный поток туристов, дети, в первую очередь, будут проходить оздоровление. Уверен, что всем это будет выгодно", – рассказал Аксенов, передает "АиФ-Крым".

Аксенов подчеркнул, что такая практика полезна для республики, она также позволит сохранить для жителей рабочие места.