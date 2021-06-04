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Представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ представило в Москве "Звуки Вселенной" Майи Бадалбейли

В пятницу, 4 июня, в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино прошла презентация выставки и поэтический вечер доктора философии, члена Союза писателей и  Союза художников Азербайджана, Российского Союза писателей и Калифорнийского института поэтических наук Майи Бадалбейли.

Мероприятие организовано в сотрудничестве с Представительством Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации и Азербайджанским культурным центром. Выставка и поэтический вечер получили название "Звуки Вселенной".

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