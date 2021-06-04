Оператор "Северного потока-2" рассказал подробности о завершении первой нитки
Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершилась сегодня, подтвердили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.
"Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы", - цитирует сообщение компании ТАСС.
В пресс-службе уточнили, что укладка второй нитки газопровода продолжается.
Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что укладка труб первой нитки газопровода успешно завершена.
Вестник Кавказа
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