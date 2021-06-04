Главная » Новости

Оператор "Северного потока-2" рассказал подробности о завершении первой нитки

Оператор &quot;Северного потока-2&quot; рассказал подробности о завершении первой нитки

Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершилась сегодня, подтвердили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы", - цитирует сообщение компании ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что укладка второй нитки газопровода продолжается.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что укладка труб первой нитки газопровода успешно завершена.

1225 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!