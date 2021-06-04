Оператор "Северного потока-2" рассказал подробности о завершении первой нитки

Укладка первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершилась сегодня, подтвердили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы", - цитирует сообщение компании ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что укладка второй нитки газопровода продолжается.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ, заявил, что укладка труб первой нитки газопровода успешно завершена.