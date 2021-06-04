Кубань примет российский этап чемпионата мира по мотокроссу

В Туапсинском районе Кубани пройдет российский этап чемпионата мира по мотокроссу, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Соревнования пройдут с 12 по 13 июня на спортивной трассе ВДЦ "Орленок": ожидается, что в них примут участие около 80 спортсменов из 36 стран, - передает "АиФ-Юг".

Подготовку к мероприятию - организационные вопросы, готовность трассы, транспортную логистику, безопасность обсудили на заседании оргкомитета под председательством вице-губернатора Александра Власова.

Напомним, этапы чемпионат мира по мотокроссу проводят ежегодно в 16 странах. Протяженность трассы ВДЦ "Орленок" составляет 1850 м, ширина в самом узком месте 10 м, перепад высот - 40 м.