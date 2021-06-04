Мехрибан Алиева о трагедии в Кельбаджаре: призывы Баку предоставить карты минных полей оказались безрезультатными

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на своей официальной странице в Instagram публикацию в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кельбаджарском районе.

"С чувством глубокой скорби и печали восприняла известие о гибели оператора Азербайджанского телевидения Сираджа Абышова, сотрудника Азербайджанского государственного информационного агентства (Азертадж) Магеррама Ибрагимова и заместителя председателя исполнительной власти по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Арифа Алиева, которые, выполняя свой профессиональный долг, подорвались на мине в Кяльбаджарском районе", - говорится в ней.

Мехрибан Алиева напомнила, что после окончания Второй Карабахской войны на минах, установленных армянскими оккупантами на освобожденных землях АР, подорвалось более 140 человек, из которых 27 погибли.

Первый вице-президент подчеркнула, что ответственность за смерть невинных людей целиком лежит на военно-политическом руководстве РА, которое, невзирая на многочисленные призывы Баку предоставить карты минных полей, отказывается это делать, таким образом продолжая нарушать международное гуманитарное право и вести политику террора против Азербайджана.

"К сожалению, призывы азербайджанской стороны к странам Минской группы ОБСЕ, а также в различные международные организации оказать давление на Армению в вопросе предоставления карт минных полей оказались безрезультатными. Все еще молчат международные неправительственные организации, позиционирующие себя как защитников прав журналистов", - констатировала Мехрибан Алиева.

Она заявила, что азербайджанский народ, который является народом-победителем, невозможно сломить или запугать.

Первый вице-президент выразила глубокие соболезнования семьям и близким жертв. "Да упокоит Аллах их души! Пусть земля им будет пухом!" - заключила она.