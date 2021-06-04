Флориан Зенгстшмид: "Пандемия стимулировала спрос на поездки по Азербайджану, связанные с природой"

В связи с ограничением на поездки за границу Туристическое бюро Азербайджана вдохновляет самих азербайджанцев открывать для себя уголки родной страны, которые стали доступнее, пишет американский туристический портал Skift. Когда разразилась пандемия COVID-19, и границы страны закрыли для иностранных туристов, важность внутреннего туризма возросла. Обычно доля внутреннего туризма в Азербайджане составляет около 54% от общего числа туристов.

В 2020 году Туристическое бюро Азербайджана запустило новую кампанию по внутреннему туризму Macəra Yaxındadır ("Приключения рядом"), чтобы побудить азербайджанцев открывать для себя культурное богатство и разнообразие своей страны, начиная с доисторических петроглифов Гобустана и Дворца Шекинских ханов до походов в горы Кавказа и к "огненной горе" Янардаг. "Мы работаем над всеобъемлющей стратегией, направленной на развитие внутреннего туризма. Расположенный на стыке Востока и Запада, Азербайджан обладает географическими особенностями обоих, в результате чего получается замечательный диапазон ландшафтов, сред обитания и климатических зон. Наша стратегия заключается в разработке новых маршрутов и продуктов по всей стране на основе этих характеристик", - сказал глава Туристического бюро Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Природный туризм

Судя по международным тенденциям, даже сейчас, когда темпы заболеваемости замедлились, путешественники по-прежнему будут предпочитать находиться на открытом воздухе, а не в людных помещениях, выказывая наибольший интерес к сельской местности, небольшим городам, селам, национальным паркам и заповедникам. "Безусловно, пандемия стимулировала спрос на поездки, связанные с природой, экологией и свежим воздухом", - сказал Зенгстшмид.

Для любителей природных пейзажей в Азербайджане есть почти все, от лесов и степей до моря с сотней километров береговой линии, а также северных регионов, где доминируют величественные горы Кавказа. Благодаря недавним разработкам будет проще, чем когда-либо, совершать пешие прогулки, ездить на велосипеде и разбивать лагерь среди живописных пейзажей, а также добираться от одного места к другому. В 2020 году Туристическое бюро Азербайджана запустило проект разметки туристических троп, обозначив траекторию 15 новых пешеходных маршрутов по всей стране. Тропы протяженностью около 150 километров также будут через отдаленные горные села.

В Азербайджане насчитывается около 400 видов птиц. В тесном сотрудничестве с международными экспертами по птицеводству и Азербайджанским орнитологическим обществом Туристическое бюро Азербайджана обустроило специальные места для наблюдения за птицами, уделяя особое внимание развитию нового государственного заповедника "Гора Бешбармаг", расположенного к северо-западу от Баку. Этот заповедник поможет охранять и отслеживать популяцию птиц в этом районе и станет центром орнитологического туризма. Туристическое бюро Азербайджана опубликовало брошюру по наблюдению за птицами, которая включает информацию о существующих местах наблюдения за птицами, сезонах и основных видах птиц, которые можно увидеть, а также оказало содействие в обучении 11 гидов, готовых поделиться своим опытом с путешественниками.

Совершенствование инфраструктуры отелей и гостевых домов

"Открыть дверь совершенно незнакомым людям, как своим друзьям, и оказать теплый прием - одно из самых удивительных качеств азербайджанского народа. Размещение - один из важнейших механизмов поддержки, необходимых для создания хорошо функционирующих направлений", - сказал Зенгстшмид. Поскольку Туристическое бюро Азербайджана уделяет особое внимание совершенствованию услуг и стандартов, общее впечатление от путешествий по стране обещает быть еще более приятным.

Чтобы улучшить общие услуги и стандарты, Туристическое бюро Азербайджана запустило проект по обучению в сфере туризма для отелей, гидов, туристических агентств, а также координаторов по проживанию в пансионатах и местных семьях по всей стране. Специалисты в сфере гостеприимства прошли обучение по таким темам, как бытовой сервис, еда и напитки, а также работа с клиентами. "Наша цель - сохранить аутентичность гостевых домов, одновременно устанавливая стандарты проживания и обеспечивая будущим путешественникам наилучшие впечатления", - пояснил Зенгстшмид.

Государственное агентство по туризму и Туристическое бюро Азербайджана разработали платформу бронирования, запуск которой запланирован на 2021 год. Разработанная специально для внутреннего рынка, платформа позволит упростить процесс бронирования в отелях и гостевых домах. Точно так же поставщикам туров и проживания будет оказана необходимая техническая поддержка.

"В настоящее время мы также изучаем возможности для создания структур, которые могут связать гостевые дома и дома с проживанием в семье с различными сетями поддержки отрасли, такими как Азербайджанская ассоциация туризма и Организация волонтеров туризма. Таким образом, они получат доступ к рекламным возможностям, тренингам и будут иметь право голоса в диалоге с правительством и другими представителями туристической индустрии", - сказал Зенгстшмид. Туристическое бюро Азербайджана провело национальное исследование гостевых домов и домов с проживанием в семье, результаты которого послужат основой для предстоящей программы грантов, что позволит удовлетворить наиболее важные потребности отрасли.

Гастрономический туризм

"Благодаря географическому положению страны каждый регион Азербайджана славится своими продуктами, которые являются основой богатого разнообразия блюд азербайджанской кухни. Если собрать все специи и культурное многообразие, принесенные сюда по Шелковому пути столетий назад, получается удивительно яркая кулинарная сцена", - сказала Сакина Аскерова, менеджер Туристического бюро Азербайджана по развитию концепции slow food (противопоставляется питанию на ходу, то есть тому, что называется fast food).

В одной из своих инициатив Туристическое бюро Азербайджана приглашает путешественников познакомиться с деятельностью фермеров и производителей, наслаждаясь ночлегом в сельских домах Азербайджана. "В зависимости от сезона они смогут заниматься посевом, посадкой, выращиванием, кормлением скота, сбором урожая, переработкой, упаковкой, а также, конечно же, приготовлением пищи и дегустацией", - отметила Аскерова.

Как пояснила Аскерова, акцент будет сделан на деятельности, связанной с местными продуктами, находящимися на грани исчезновения, включая горный мед, вино из винограда сорта Мадраса, фундук, сироп шиповника и молочные продукты из буйволиного молока.

Еще одна инициатива Туристического бюро Азербайджана, находящаяся на стадии разработки, - программа Slow Food Cooking Challenge, которая будет продвигать местные продукты, а также обращать внимание на сходства между азербайджанской, итальянской и китайской кухней, чтобы укрепить отношения между странами. Сотрудничество с Альянсом поваров Азербайджана, коллективом, состоящим из семи шеф-поваров страны, способствует продвижению лучших органических продуктов Азербайджана по всей стране. В рамках проекта Slow Food были разработаны подборки информационных материалов для школ, а местные гастрономические туроператоры и гиды получили необходимые знания о гастрономическом наследии страны.

Наследие и культурный туризм

Туризм в Азербайджане насчитывает тысячи лет, свой вклад в богатое наследие и культурное многообразие страны внесли самые разные люди, от торговцев Шелкового пути до древних зороастрийцев, совершавших паломничество в Баку, до огнепоклонников, оставивших свои следы в Храме Огня Атешгях. В рамках кампании Macəra Yaxındadır Туристическое бюро Азербайджана отмечает уникальную историю страны как перекрестка культур, а также такие объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, как Старый город (Ичери-шехер) в Баку, Девичью башню, Дворец Ширваншахов и Дворец шекинских ханов. Бюро также разрабатывает новые пешеходные экскурсии, чтобы привлечь внимание, помимо прочего, к польскому и еврейскому наследию страны.

Кроме того, идет работа по популяризации Шуши - одного из главных культурных центров Азербайджана с древних времен, рассказал Зенгстшмид. Этот город подарил миру немало азербайджанских композиторов, музыкантов и поэтов, сыгравших значительную роль в культурной жизни страны. Шуша была центром одной из ведущих школ мугама, традиционного азербайджанского вокального жанра и инструментального искусства. Город также известен своими коврами и стала центром традиционного карабахского ткачества.

Помимо развития внутреннего туризма в Азербайджане, усилия Туристического бюро распространятся и за пределы страны. Похоже, что в 2021 году и в последующий период Азербайджан будет привлекать и иностранных путешественников. "Планируем возобновить работу с международными клиентами, как только будут сняты ограничения на международные поездки, - заключил Зенгстшмид. - Мы хотим вывести статус Азербайджана как туристического направления на международных рынках на новый уровень".