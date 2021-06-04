Зачем нужно проводить ПМЭФ?

Обычных, рядовых граждан Петербургский форум нередко раздражает. Ведь на целых пять дней цены на отели взлетают до небес. Например, отель который в обычное время вы снимали за 2,5 тыс рублей за сутки, теперь стоит в районе 10-12 тыс. Кроме того, живущим на зарплату режет глаз ценник на самом форуме. Может быть, Шевченко и прав, и на потраченные на ПМЭФ средства можно содержать год пару регионов, но правда и то, что благодаря форуму мы привлекаем в экономику колоссальные средства.