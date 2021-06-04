Грабителя, убившего супругов из-за 8 тыс рублей, приговорили на Ставрополье

В Ставропольском крае суд вынес приговор местному жителю Анатолию Зименкову, который более 20 лет назад вместе с тремя другими преступниками убил супружескую пару из-за 8 тыс рублей, такое сообщение распространила пресс-служба региональной прокуратуры.

По сведениям ведомства, злоумышленники заранее спланировали преступление: они спрятали у дома жертв особую одежду, обрез охотничьего ружья и металлическую монтировку. Попав в дом, они избили мужа и жену, затем подожгли дом и сбежали.

Женщина умерла на месте, мужчина выбрался из огня, но скончался от полученных ожогов. При этом в доме грабители нашли всего около 8 тыс рублей.

Трое злоумышленников были задержаны вскоре после преступления, их приговорили к срокам от 20 до 22 лет в колонии строгого режима. Зименков - последний фигурант дела - был задержан в апреле 2020 года в Ставрополе, где жил под другой фамилией.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 162 (разбой), ч. 1 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества) УК РФ. Приговор - лишение свободы на 22,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.