Глава пенсионного отдела Буйнакского отделения ПФР предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело о незаконном установлении пенсии жителям Дагестана, в результате которого Пенсионному фонду России (ПФР) был причинен ущерб на сумму 34 млн рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

Бывший начальник отдела назначения и перерасчета пенсий управления ОПФР по Дагестану в Буйнакском районе в 2012-2013 годах по предварительном сговору с коллегами за взятки от 180 тыс до 200 тыс рублей изготовила фиктивные документы и незаконно досрочно установила ежемесячные пенсии по старости не менее 32 жителям республики, - установило следствие, передает "АиФ-Дагестан".

Экс-глава пенсионного отдела ПФР обвиняется в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, а также в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе - с пенсионными выплатами.

В ходе следствия причиненный ущерб получателями пенсий был полностью возмещен, - говорится в сообщении.