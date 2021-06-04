В Крыму столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

Непрекращающийся дождь спровоцировал крупную автоаварию в Симферопольском районе Крыма, - сообщила пресс-служба МВД по республике.

Пять автомобилей попали в дорожную аварию на мокрой дороге, в результате травмы получили четыре человека, в том числе несовершеннолетний. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением машины, автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он врезался в грузовик-рефрижератор, а также в три легковушки: ВАЗ, Skoda и Volkswagen, - передает "Интерфакс".

Водитель Mitsubishi, водитель и пассажир Volkswagen, а также пассажир Skoda госпитализированы. Полиция начала проверку.

Напомним, МЧС Крыма уже пятый день подряд объявляет в регионе штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра.