Июньские заморозки придут завтра в Казахстан

Заморозки ожидаются завтра в северной и восточной части Казахстана, об этом сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, из-за холодного антициклона, пришедшего из районов Скандинавии, на севере Казахстана упадет температура воздуха.

"Ночью до 2-7 тепла, местами заморозки до 2 градусов, днем до 10-20 тепла", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

На юге республики, благодаря теплым воздушным массам из Туркменистана, погода останется сухой и жаркой.