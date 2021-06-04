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Июньские заморозки придут завтра в Казахстан

Июньские заморозки придут завтра в Казахстан

Заморозки ожидаются завтра в северной и восточной части Казахстана, об этом сообщает "Казгидромет".

По данным синоптиков, из-за холодного антициклона, пришедшего из районов Скандинавии, на севере Казахстана упадет температура воздуха.

"Ночью до 2-7 тепла, местами заморозки до 2 градусов, днем до 10-20 тепла", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

На юге республики, благодаря теплым воздушным массам из Туркменистана, погода останется сухой и жаркой.

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Вестник Кавказа

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