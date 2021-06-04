Представительство Фонда Гейдара Алиева в России презентовало "Звуки Вселенной" Майи Бадалбейли

Сегодня в Библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино прошла презентация выставки и поэтический вечер доктора философии, члена Союза писателей и Союза художников Азербайджана, Российского Союза писателей и Калифорнийского института поэтических наук Майи Бадалбейли. Мероприятие организовано в сотрудничестве с Представительством Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации и Азербайджанским культурным центром. Выставка и вечер получили поэтичное название "Звуки Вселенной".

На выставке представлено более двух десятков картин - философских раздумий Майи Бадалбейли, написанных кистями рук. "В детстве я могла заснуть и во сне увидеть удивительные вещи. У меня много книг, много картин, причем никто меня специально не учил. Яркие краски, состояние человека - много всего есть в моей голове. Я все время работаю, и когда хочется что-то продумать, что-то услышать, увидеть, в этот момент я ощущаю импульсы", - рассказала Майя Бадалбейли "Вестнику Кавказа".

Ее картины неоднократно выставлялись в Баку и Москве. Но в большей степени она остается поэтом. Первые стихотворения ею были написаны в пять лет. Наиболее известными стали такие работы, как "Слово", "Диалог", "Голоса Вселенной", "Я - в резонанс попавшая волна", "Кто назвал себя святым?", "Раздумья".

Руководитель отдела гуманитарных программ Представительства Фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, доктор философских наук Тамилла Ахмедова в своем приветственном слове поблагодарила за радушие и гостеприимство Библиотеку иностранной литературы и отметила уникальность художественного почерка Майи Бадалбейли. "Сегодня у нас двойной повод для встречи – выставка живописных работ и презентация книги "Раздумья" азербайджанского художника Майи Бадалбейли. Я полностью согласна с Анной Ахматовой, которая не признавала слова "поэтесса", полагая, что мужским или женским может быть костюм, а искусство нельзя делить по этому принципу. Поэтому я приветствую в этом зале Мастера, Писателя и Художника Майю-ханум", - заявила Тамилла Ахмедова.

"Мыслители эпохи Возрождения мечтали о гармонично развитом человеке. В таком человеке они видели меру всех вещей. Талантливый человек талантлив во всем, за что бы он ни брался. Не случайно Микеланджело был не только скульптором, но и художником и поэтом, а Леонардо был славен и как автор фресок и картин, и как талантливый инженер, опередивший свое время. Но и наше время дарит нам встречи со всесторонне талантливыми личностями, - сказала Ахмедова. - Майя Бадалбейли еще в детстве открыла в себе талант стихотворца. Писать стихи она начала еще в пять лет, а уже в зрелом возрасте обратилась к живописи и стала выражать свои переживания и свой внутренний мир через зрительные образы".

Тамилла Ахмедова отметила необычную манеру, в которой художник создает свои произведения: "Это автоматическое письмо, основной художественный прием сюрреализма. В качестве инструмента для создания своих работ Майя Бадалбейли использует кисти собственных рук. Именно это позволяет добиться удивительной выразительности как цвета, так и форм. Картина словно бы рождается из головы художника и прямо через его руки обретает воплощение на бумаге или холсте. Без механического посредника, сразу через кончики пальцев. Возможно поэтому эти работы такие живые и в прямом смысле слова несут отпечаток души их автора. В этом смысле Майя ханум – настоящий человек Ренессанса: творческий, все время находящийся в поиске, активно интересующийся жизнью, во всем пытающийся дойти до самой сути. Бумага и холст. На них Майя Бадалбейли пишет миру свои признания в любви. О том, что миру интересно принимать эти признания, говорит успех трех выставок Майи ханум в Москве и номинации на премии Союза писателей России "Писатель Года" и "Поэт Года". Однажды в своих стихах Майя Бадалбейли заметила: Я не люблю стихов пустых, бездушных и лишенных смысла!"

По словам Тамиллы Ахмедовой, все, что Бадалбейли делает в своем творчестве как художник и поэт, она наполняет любовью: "Книги и картины Майи Бадалбейли – это не только выражение внутреннего, духовного мира их автора. Это еще и попытка рассказать читателю и зрителю о богатой культуре и древней истории Азербайджана. Попытка благородная и прекрасная. Тонкая внешняя красота, изысканный вкус, мастерское владение словом и умение точно выразить через слово свою глубокую и благородную мысль, чувство стиля и композиции, позволяющие создавать яркие запоминающиеся образы в живописи – все это Майя Бадалбейли. Красивый и талантливый человек, приглашающий всех нас прикоснуться к своему миру и делящийся с нами своими "Раздумьями".

Директор Азербайджанского культурного центра в Москве кандидат исторических наук Ниса Мустафаева отметила необычность выставки Майи Бадалбейли - не зря она открывает культурные мероприятия Центра в постпандемическое время. "Большая радость для нас, что первым мероприятием в постковидном году стала выставка Майи Бадалбейли. Она большой друг нашего культурного центра, она ведет студию изобразительного искусства для детей в нашем культурном центре. Это не первая ее выставка и не первая литературная встреча и презентация. Мы надеемся, что как обычно встреча будет принята нашими зрителями очень тепло".

Ниса Мустафаева также рассказала, что Азербайджанскому культурному центру в Москве в этом году исполняется 10 лет: "В октябре 2011 года мы открылись под эгидой Фонда Гейдара Алиева, это была личная инициатива вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой и большая заслуга директора представительства Фонда Гейдара Алиева в Москве Лейлы Алиевой. С тех пор Фонд нас поддерживает, отвечает на все наши запросы, просьбы, поддерживает все наши проекты, в числе которых художественные выставки, литературные вечера, презентации, студии, мастер-классы, масса интересного, встречи с замечательными людьми. Все это в стенах Азербайджанского культурного центра и на площадках Библиотеки иностранной литературы".

Начало культурного сезона совпало с летним. Впереди - множество интересных культурных событий, тон которым был задан в Библиотеке иностранной литературы.