Заместители глав МИД России и Азербайджана провели двухдневные консультации в Баку

Заместители глав МИД России и Азербайджана накануне и сегодня провели встречу в Баку, такое сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В нем говорится, что 3-4 июня в столице АР, согласно плану межмидовских консультаций, прошла встреча заместителя главы МИД России Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

Дипломаты рассмотрели "актуальные вопросы двусторонней и региональной повесток дня".

"Беседа прошла в традиционно конструктивной и дружественной атмосфере, характерной для отношений стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнули в МИД РФ.

Накануне сообщение о встрече заместителей министров распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.