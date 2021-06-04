Украина готова отказаться от Минска в переговорах по Донбассу

В настоящее время в Киеве идут переговоры по вопросу переноса дискуссий по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска, - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Будем ли переносить наши переговоры из Минска? Конечно, такой вопрос стоит. Сегодня идут переговоры", - рассказал он по итогам заседания СНБО, не уточнив, кто участвует в этих дискуссиях, передает ТАСС.

Также Данилов с сожалением добавил, что Украина не может в судебном порядке обязать стороны переговоров перенести их в другое место.