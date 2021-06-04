Посольство РФ в Баку выразило соболезнования родным азербайджанских журналистов, погибших от армянской мины

Посольство России в Азербайджане выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в Кельбаджарском районе АР. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице дипмиссии в Twitter.

"Посольство выражает искренние соболезнования родным и близким азербайджанских журналистов, погибших сегодня в результате подрыва на мине в Кельбаджаре", - сказано в нем.

Напомним, сегодня около 11:00 машина с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в освобожденный Кельбаджарский район, подорвалась на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг. В результате погибли оператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, а также зампредставителя Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.