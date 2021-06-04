В Майкопе заработали детские школьные лагеря

В столице Адыгеи начали работу детские лагеря дневного пребывания, в которых летом отдохнут учащихся 1-4-х классов.

В детских лагерях ребята будут получать двухразовое питание, также для них запланирована насыщенная досуговая программа: спортивные и творческие состязания, мастер-классы и оздоровительные мероприятия, - расск4азала руководитель городского комитета по образованию Ольга Романенко, передает "АиФ-Адыгея".

Летний отдых школьников организован на базе 19 общеобразовательных организаций и продлится до конца июня, под присмотром преподавателей дети смогут находиться с 8.30 утра до 14.30.