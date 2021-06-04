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МЧС России ужесточит наказание за лесные пожары

МЧС России ужесточит наказание за лесные пожары

МЧС России намерено ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, ставшие причиной лесных пожаров. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Алексей Серко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы хотим увеличить ответственность, в том числе и штрафы. Замечания, предупреждение и штрафы до 1 тыс рублей уже не работают", - цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, многие годы, особенно последние два, пал травы, несанкционированное разведение костров приводят к тяжелейшим последствиям. Серко отметил, что необдуманность и несоблюдение правил пожарной безопасности становятся причиной того, что сгорают гектары леса, села, жилые постройки.

Замглавы МЧС также заявил, что соответствующие поправки уже разработаны. "Предварительно нас все поддержали", - добавил он.

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Вестник Кавказа

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