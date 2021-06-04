МЧС России ужесточит наказание за лесные пожары

МЧС России намерено ужесточить ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, ставшие причиной лесных пожаров. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Алексей Серко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы хотим увеличить ответственность, в том числе и штрафы. Замечания, предупреждение и штрафы до 1 тыс рублей уже не работают", - цитирует его ТАСС.

По словам замминистра, многие годы, особенно последние два, пал травы, несанкционированное разведение костров приводят к тяжелейшим последствиям. Серко отметил, что необдуманность и несоблюдение правил пожарной безопасности становятся причиной того, что сгорают гектары леса, села, жилые постройки.

Замглавы МЧС также заявил, что соответствующие поправки уже разработаны. "Предварительно нас все поддержали", - добавил он.