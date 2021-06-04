Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили десятки квартир в Баку

Семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны передано еще 30 квартир в поселке Рамана в Баку, такое сообщение распространило Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана.

На церемонии было отмечено, что в соответствии с распоряжением президента страны Ильхама Алиева в 2021 году представителям этих категорий планируется предоставить до 3 тыс квартир и частных домов, 500 из них уже переданы владельцам.

Зампред Агентства по социальным инновациям при Минтруда Заур Ибрагимов отметил, что в ближайшие пять лет 11 тыс лиц из этих категорий будут обеспечены квартирами и частными домами.

В общей сложности на сегодня семьи шехидов, инвалиды войны и приравненные к ним лицам получили 9,7 тыс квартир и частных домов.