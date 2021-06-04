Украина планирует укрепить границы с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сегодня на своем заседании в тайном режиме рассмотрел вопрос дополнительных мер безопасности на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Первый вопрос - о ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. Вопрос рассматривался в тайном режиме. Речь идет о поручении президента, которое он дал 27 апреля, находясь в Херсоне - отработать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности именно на этих территориях. Вопрос принят единогласно", - рассказал Данилов по итогам заседания СНБО, передает РИА Новости.

Напомним, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсонскую область провел совещание по вопросам безопасности на границе с Крымом, поручив подготовить заседание СНБО по этому вопросу.