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Основатель Республиканской партии Грузии ушел из нее

Основатель Республиканской партии Грузии ушел из нее

Один из основателей и лидеров Республиканской партии Грузии Леван Бердзенишвили покинул организацию. Об этом рассказал сам политик.

По его словам, причина его ухода - решение нынешнего председателя Республиканской партии Хатуны Самнидзе, поддержанное большинством, - войти в новую парламентскую фракцию "Группа реформ Шарля Мишеля". Бердзенишвили полагает, что оно ошибочно.

Кроме того, сегодня из Республиканской партии по той же причине ушла депутат Тамар Кордзая, она намерена продолжать работать в парламенте как независимый депутат, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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