"Экстрасенс" выманила $100 тыс у жительницы Андижана

Жительница Андижана стала жертвой мошенницы-аферистки, выманившей у нее $100 тыс, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Узбекистана.

Потерпевшая познакомилась в интернете со злоумышленницей, представившейся Дианой. Последняя рассказала, что имеет экстрасенсорные способности и умеет снимать порчу, а также может помочь решению домашних проблем. Более того, оказалось, что женщины живут неподалеку друг от друга.

Мошенница легко втерлась в доверие к потерпевшей, и с декабря прошлого года по май нынешнего выманила у нее ювелирные изделия на 300 млн сумов, а также $83 тыс и 6 млн сумов.

В итоге доверчивая женщина осознала, что ее обманывают, и написала заявление в правоохранительные органы.

Вскоре стражи порядка задержали "Диану", которая на самом деле оказалась 42-летней жительницей областного центра Мариной Я. Открыто уголовное дело по статье "Мошенничество". Идет следствие.