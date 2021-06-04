Ставрополье будет расширять сотрудничество с Санкт-Петербургом

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) утвердили "дорожную карту" по расширению торгово-экономического сотрудничества, - сообщила пресс-служба губернатора Ставрополья.

""Дорожная карта", рассчитанная на период 2021-2023 годов, дополняет реализацию ранее подписанного соглашения новыми мероприятиями в сферах торговли, туристической деятельности, развития промышленности и транспорта, социальной политики, науки и образования и других", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В обновленную "дорожную карту" вошли более 40 мероприятий по 11 направлениям сотрудничества, экономический эффект от реализации которых оценивается в размере около 10 млрд рублей. Она включает проведение совместных выставочно-ярмарочных мероприятий, продвижение ставропольской продукции на рынок северной столицы, сотрудничество между образовательными организациями, обмен передовым опытом в различных областях экономики и социальной сферы, - добавили в пресс-службе.