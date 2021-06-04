Дагестанские пожарные потушили здания в Махачкале

Пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном частном здании в Махачкале, - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Дагестану.

"В 12:38 ликвидация открытого горения. По состоянию на 15:05 - полная ликвидация пожара", - сообщили в МЧС региона, передает "Это Кавказ".

Напомним, возгорание произошло около 10:20 в киоске по продаже шаурмы рядом с коммерческим зданием на улице Ирчи Казака. Вскоре огонь перекинулся и на здание, распространившись на площади 500 кв м, в 11:38 пожар был локализован.

Спасатели эвакуировали 10 человек, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.