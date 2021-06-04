Кортеж президента Киргизии попал в ДТП, один человек погиб

Кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в аварию на Иссык-Куле, в один из автомобилей врезалась машина, двигавшаяся во встречном направлении.

"Во время пребывания президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машин сопровождения. В автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, на участке автодороги возле села Ананьево Иссык-Кульского района врезался выехавший на встречную полосу легковой автомобиль", - рассказал РИА Новости представитель пресс-службе президента.

В результате столкновения погиб сотрудник девятого управления Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ), еще трое получили травмы.

Садыр Жапаров не пострадал, он находился в другой машине.

"По предварительной информации, водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля находился в нетрезвом состоянии", - уточнили в пресс-службе.