Путин посоветовал американцам покупать газ у России

Президент России Владимир Путин на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге назвал американский способ добычи газа при помощи использования гидроразрыва пласта варварским.

"Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%", - сказал российский лидер.

Путин посоветовал американцам покупать качественный и "добытый нормальным образом" газ у России и покупать продукт, который добывается сложным образом с экологической точки зрения.