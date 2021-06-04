В Северной Осетии будут производить лекарства

Врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло и президент АО "Фармимэкс" Александр Апазов договорились реализовать в республике инвестиционный проект по созданию производства лекарственных препаратов.

Вопрос обсуждался в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме.

"В ходе обмена мнениями Сергей Меняйло и Александр Апазов уточнили детали дальнейшего взаимодействия, в том числе по реализации на территории Северной Осетии инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных препаратов – производных плазмы крови человека", - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.