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Путин рассказал о полном завершении строительства "Северного потока-2"

Путин рассказал о полном завершении строительства &quot;Северного потока-2&quot;

Россия планирует завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее он объявил о завершении прокладки первой нитки.

"Северный поток — 2" предполагает прокладывание двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

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Вестник Кавказа

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