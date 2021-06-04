Путин рассказал о полном завершении строительства "Северного потока-2"
Россия планирует завершить строительство второй нитки "Северного потока — 2" в течение полутора-двух месяцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее он объявил о завершении прокладки первой нитки.
"Северный поток — 2" предполагает прокладывание двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.
Вестник Кавказа
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