В Краснодаре начинают действовать платные парковки

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что уже в июне на муниципальных парковках города начнет действовать дифференцированный тариф за стоянку.

Самая дорогая парковка будет на площади у авто и ж\д вокзала Краснодар-1 - 100 рублей в час. На улице Красной и в ее окрестностях один час стоянки будет стоить 60 рублей, в следующей зоне - 50 рублей в час. В районах с менее интенсивным движением транспорта - 30 рублей.

Оплата возможна только по банковской карте.