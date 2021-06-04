Зачем России ПМЭФ?

Со 2 по 5 июня в северной столице России проходит Петербургский международный экономический форум - ПМЭФ. Это ежегодное мероприятие, собирающее деловые круги из 120 стран мира. Петербургский форум проводится с 1996 года, а с 2005 года в нем лично участвует президент России. В этом году из акул бизнеса на мероприятие прибыли руководители крупнейших европейских компаний – французской Total и немецких Siemens и Wintershall. Обязательным атрибутом форума является участие крупных политиков. Например, в 2018 году в Петербург приезжал президент Франции Эммануэль Макрон и японский премьер Синдзо Абэ. В этом году на ПМЭФ выступают эмир Катара Тамим бен Хамад аль Тани и австрийский канцлер Себастьян Курц.

Рядовых граждан Петербургский форум нередко раздражает. Ведь на целых пять дней цены на отели взлетают до небес. Например, отель, который в обычное время вы снимали за 2,5 тыс рублей за сутки, теперь стоит в районе 10-12 тыс. Кроме того, необычно высок и ценник на самом форуме. Стакан обычного "американо" - это самый дешевый горячий напиток - журналисты вынуждены покупать за 600 рублей, а cамый скромный бизнес-ланч, который в обычных заведениях варьируется от 200 до 500 рублей, стоит 2 тыс рублей. Теперь рассмотрим прейскурант для того, чтобы войти в зал заседания. Если ты не журналист, не организатор и не приглашенный гость, то самый простой пакет "Стандарт" стоит 840 тыс рублей. За пакет "Премиум", который позволяет быть в зале, где выступит президент России, нужно выложить 960 тыс рублей – это первоначальный взнос на ипотеку в неплохой новостройке около МКАДА.

Некоторые российские политики сильно возмутились всему этому пафосу. Журналист и политик Максим Шевченко назвал ПМЭФ "чудовищной презентацией гордыни, провинциального шика и беспредельной пошлости". Наверно многих наших граждан напрягает весь этот пафос. Элита демонстрирует свое финансовое благосостояние, а прейскуранты регулируют, чтобы на форуме не оказались простые люди. В то же время, если подходить к вопросу с точки зрения государственных интересов, нужно признать, что такие крупные форумы России просто необходимы.

Может быть Шевченко и прав, и на потраченные на ПМЭФ средства можно содержать год пару регионов, но правда и то, что благодаря форуму мы привлекаем в экономику колоссальные средства. Если на первом ПМЭФ было подписано соглашений на 500 млрд рублей, то в 2019-м – на три с лишним триллиона. В этом году организаторы обещают новый рекорд – пять триллионов рублей.

Среди главных инвесторов в этом году отмечают Катар. Эта арабская страна отправила самую внушительную делегацию из 200 человек. В первые дни форума стало известно, что Катарский инвестиционный фонд купит 25% в проекте платной дороги в Петербурге под названием "Западный скоростной диаметр". Помимо этого Катар уже инвестировал в нефтегазовые проекты в России, аэропорт Пулково и собирается купить четверть доли Внуково. Катар – это только один из примеров привлечения иностранных инвестиций в Россию посредством этих бизнес-встреч.

Второй важной задачей форума служит укрепление политических отношений. ПМЭФ дает возможность политикам, министрам и лидерам компаний проводить неформальные переговоры. Говорить без официоза и лишнего пафоса. Надо сказать, такой диалог сейчас особенно актуален, когда отношения России с США и Европой самые худшие со времен "холодной войны". Никто не ожидает, что сейчас российские и западные лидеры будут ходить в обнимку, простят друг другу все и снимут санкции. Просто форум дает возможность хотя бы поддержать диалог и не допустить дальнейшего ухудшения отношений. Не случайно приглашенный на форум канцлер Австрии назвал ПМЭФ "возможностью для диалога с Россией".

Еще одна причина, почему стоит проводить форум в Петербурге – имидж. Любая влиятельная страна должна всегда быть в тренде и являться центром политической, финансовой и экономической активности. Германия каждый год приковывает к себе внимание благодаря Мюнхенской конференцией по безопасности. В США находятся штаб-квартиры ООН, Всемирного банка и МВФ, а в Вене проходят переговоры ОПЕК и по иранской ядерной сделке. В нашем случае такими брендами выступают Петербургский и Восточный экономический форумы. Если первый рассчитан на общение с европейским бизнесом, то второй – с Азией.

Так что, резюмируя все экономические и политические моменты, проводить форумы в Петербурге нужно. Это не только шанс для укрепления экономики России и ее политических отношений, но и имиджа нашей страны в мире.