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Курц поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом

Курц поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом

Канцлер Австрии Себастьян Курц высоко оценил использование российского препарата "Спутник V" в более чем 60 странах и поблагодарил президента России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

"Я рад, что "Спутник V" используется в настоящее время в более чем 60 странах". "Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира", -  отметил он.

Курц выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Россией в области зеленой энергетики.

Канцдер также подчеркнул, что Австрия благодарит Россию за развитие экономических отношений.

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Вестник Кавказа

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