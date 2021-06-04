В Алматы поймали телефонного террориста, "заминировавшего" "Арбат" в Кокшетау

Полиция Акмолинской области задержала мужчину, который 7 апреля сообщил о том, что на территории торгового дома "Арбат" в Кокшетау, якобы заложена бомба.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Акмолинской области, управления полиции Кокшетау совместно с сотрудниками управления криминальной полиции Алматы задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего алматинца на территории города Есик", - рассказали правоохранители, пишет Polisia.kz.

По факту "минирования" в Кокшетау возбуждено досудебное производство по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.