Главная » Новости

В Алматы поймали телефонного террориста, "заминировавшего" "Арбат" в Кокшетау

В Алматы поймали телефонного террориста, &quot;заминировавшего&quot; &quot;Арбат&quot; в Кокшетау

Полиция Акмолинской области задержала мужчину, который 7 апреля сообщил о том, что на территории торгового дома "Арбат" в Кокшетау, якобы заложена бомба.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Акмолинской области, управления полиции Кокшетау совместно с сотрудниками управления криминальной полиции Алматы задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего алматинца на территории города Есик", - рассказали правоохранители, пишет Polisia.kz.

По факту "минирования" в Кокшетау возбуждено досудебное производство по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Злоумышленнику грозит до пяти лет заключения.

905 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!