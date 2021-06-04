В Индии распространяется мутировавший штамм, опасный для вакцинированных

В Индии появился новый штамм COVID-19, им массово заражаются уже вакцинированные граждане.

Вирус B.1.617 SARS-CoV-2 включает в себя сразу три штамма, говорится в исследовании Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.

В Индии выявили уже 63 случая прорывной инфекции - когда человек заболевает той же болезнью, от которой должен был быть защищен вакциной. Из 63 заболевших 36 получили две дозы вакцины, 27 - одну. Речь идет о препаратах Covishield и Covaxin. Средний возраст пациентов с прорывной инфекцией - 37 лет, все они люди без хронических или сопутствующих заболеваний.

Штамм B.1.617 впервые выявили в индийском штате Махараштра, он распространился уже во многие страны.