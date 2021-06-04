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Кудрин: бюджетная система России выдержит кризис

Кудрин: бюджетная система России выдержит кризис

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что бюджетная система страны готова к серьезным экономическим кризисам.

"Наша страна готова к таким серьезным кризисам", - подчеркнул глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, бюджетная система, выплаты всех социальных обязательств, реализация всех государственных программ не пострадают, даже если будет кризис, передает ТАСС.

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Вестник Кавказа

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