Кудрин: бюджетная система России выдержит кризис

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что бюджетная система страны готова к серьезным экономическим кризисам.

"Наша страна готова к таким серьезным кризисам", - подчеркнул глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, бюджетная система, выплаты всех социальных обязательств, реализация всех государственных программ не пострадают, даже если будет кризис, передает ТАСС.