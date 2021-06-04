Путин предложил видоизменить и продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года

Президент Владимир Путин в пятницу, выступая на ПМЭФ, предложил продлить в России программу льготной ипотеки на год - до 1 июля 2022 года.

"Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года. Но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку. Будут внесены некоторые изменения, а именно - установим ставку по льготной ипотеке в размере 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов РФ в 3 млн рублей", - заявил президент.

По его словам, программу льготную ипотеки нельзя резко сворачивать, так как она сыграла важную роль для решения жилищных проблем многих граждан и способствовала развитию строительной отрасли в нынешних условиях.

Программа начала работу в середине апреля 2020 года и изначально должна была завершиться 1 ноября 2020 года.