Путин назвал условия для победы над COVID-19

Коронавирусная пандемия не отступит, пока в мире не будет обеспечен широкий доступ к препаратам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"До тех пор, пока мы не обеспечим широкий повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причём на всех континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек, никуда не уйдет, могут сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для всей планеты", —сказал он.

Глава государства также напомнил, что по данным МВФ, на страны с высоким уровнем дохода, в которых проживают 16% населения Земли, сейчас приходится половина выпускаемых противокоронавирусных вакцин.

"На сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировлаись полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцины. И помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна. К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу", —подчеркнул президент.

Путин осудил политически мотивированные ограничения на закупку эффективных вакцин.

"Так получается и в борьбе с коронавирусом в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политические мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", — отметил Путин, добавив, что Россия остается единственной страной, которая помогает другим государствам разворачивать на своей территории производство препаратов от COVID-19.