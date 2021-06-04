Акции "Газпрома" взлетели после заявления Путина о завершении нитки "Северного потока-2"

Днем в пятницу после сообщения президента РФ Владимира Путина о том, что одна нитка газопровода "Северный поток-2" достроена и вскоре по ней будет пущен газ, акции "Газпрома" обновили максимумы с 2008 года.

К 14.41 на Московской бирже акции "Газпрома" выросли на 1% - до 274,25 рубля, максимум сделок составил 274,59 рубля.

Заявление по "Северному потоку-2" Путин сделал в ходе пленарного заседания ПМЭФ.