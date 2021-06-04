Путин: мировая экономика возвращается к норме

Президент России Владимир Путин, выступая на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил, что мировая экономика вернулась к нормальной жизни после пандемии.

Российский лидер отметил, что спад в экономике из-за коронавируса оказался самым большим после Второй мировой войны.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — сказал Путин.