Путин: мировая экономика возвращается к норме
Президент России Владимир Путин, выступая на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, заявил, что мировая экономика вернулась к нормальной жизни после пандемии.
Российский лидер отметил, что спад в экономике из-за коронавируса оказался самым большим после Второй мировой войны.
"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", — сказал Путин.
Вестник Кавказа
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