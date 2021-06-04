Путин объявил о завершении первой нитки "Северного потока - 2"

Президент России Владимир Путин в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сообщил Путин на заседании.

Он добавил, что на этой неделе готовность газопровода до "Северного потока 2" была обеспечена на российской территории.

"Газ на "Славянскую" подан", - добавил российский лидер. Эта компрессорная станция станет отправной точкой нового газопровода.

"Газпром" готов заполнить трубопровод газом.

"Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германии. И так же, как "Северный поток 1" будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом", - отметил он.

Путин подчеркнул, что данный проект экономически высокоэффективен. "Северный поток - 2" полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.

"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал российский президент.