Путин объявил о завершении первой нитки "Северного потока - 2"
Президент России Владимир Путин в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - сообщил Путин на заседании.
Он добавил, что на этой неделе готовность газопровода до "Северного потока 2" была обеспечена на российской территории.
"Газ на "Славянскую" подан", - добавил российский лидер. Эта компрессорная станция станет отправной точкой нового газопровода.
"Газпром" готов заполнить трубопровод газом.
"Этот маршрут напрямую соединит газотранспортные системы России и Федеративной Республики Германии. И так же, как "Северный поток 1" будет служить энергобезопасности Европы, надежному снабжению европейских потребителей в целом", - отметил он.
Путин подчеркнул, что данный проект экономически высокоэффективен. "Северный поток - 2" полностью соответствует самым строгим экологическим стандартам и техническим требованиям.
"Мы готовы и в дальнейшем реализовывать с нашими европейскими и другими партнерами подобные высокотехнологичные проекты. И рассчитываем, что логика взаимной пользы и взаимной выгоды неизбежно будет брать верх над разного рода искусственными барьерами текущей политической конъюнктуры", - сказал российский президент.
Вестник Кавказа
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