Черчесов определился с основным вратарем сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал вратарскую линию команды.

Он отметил, что голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов стал чувствовать себя намного увереннее во время тренировочных процессов, поэтому ему была дана возможность проявить себя в матче против сборной Польши, сообщает Sports.ru.

Однако Черчесов подчеркнул, что основным вратарем национальной сборной является голкипер "Динамо" Антон Шунин". Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к чемпионату Европы, – сказал он.