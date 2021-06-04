Собянин: Махачкала обогнала Москву по темпам роста населения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах увеличения населения столицы и других регионов России.

"Москва каждые 10 лет вбирает миллион человек - растет на миллион человек, и Подмосковье еще на полмиллиона", - заявил он в пятницу в ходе сессии "Качественный рост: развитие агломераций в ответ на глобальные вызовы" на ПМЭФ.

Собянин добавил, что все большие города России растут достаточно быстро, и Москва не является лидером. "Первое место - Махачкала, второе - Краснодар, третье место - Тюмень, и только четвертое - Москва", - подчеркнул он.

Мэр российской столицы отметил, что быстрорастущий город - большая проблема современного мира.

"И на первый план у нас выступают уже не рассуждения, а как сделать эту огромную концентрацию населения полезной для экономики и, самое главное, удобной для жителей. И отсюда как раз все проекты, связанные с железными дорогами, с развитием метрополитена, строительством развязок, дорог, хордовых сообщений, улучшения системы здравоохранения, образования и, самое главное, общественной среды, городской среды", - рассказал Собянин.