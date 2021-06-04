Россия построит "Пакистанский поток" до 2026 года

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что окончание строительства газопровода "Пакистанский поток" намечено на 2025 год.

"Если с финансированием все будет нормально, то мы ожидаем, что в 2025 году проект будет реализован полностью", – цитирует министра ТАСС.

Он добавил, что российская сторона будет отвечать за строительство газопровода, а пакистанская - за источники газа и строительство терминала регазификация.

Напомним, Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" ("Пакистанский поток") в октябре 2015 года. Его протяженность составит около 1,1 тыс км, а мощность – 12,4 млрд куб м газа в год.