Узгидромет: в выходные ожидаются погодные аномалии и пыльные бури

Согласно прогнозу погоду на предстоящие выходные, в Узбекистане будет аномально жарко. Центр гидрометеорологической службы республики сообщает, что местами воздух будет прогреваться до 46 градусов.

По ночам в Узбекистане будет 22-27 градусов, днем - 40-43 градуса. На юге республики и в пустынной зоне в ночные часы до 30 градусов, днем местами до плюс 44-46. Прогнозируется усиление ветра, возможны пыльные бури.

Дожди и грозы могут случиться во второй половине воскресенья в отдельных горных районах.

“В последнее время по территории нашей страны наблюдается аномально жаркая погода, превышающая нормальные значения для начала лета на 7-10 градусов. Это связано с выносом сухого и жаркого воздуха с районов Ирана”, - уточнили в Узгидромете.