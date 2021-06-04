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Глава Россотрудничества сделал прививку от COVID-19

Глава Россотрудничества сделал прививку от COVID-19

Глава Россотрудничества Евгений Примаков привился от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Об этом он сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я вот поддержу коллегу [замглавы министерства экономического развития России Владимира] Ильичева, потому что я тоже привит Спутником V", - цитирует Примакова ТАСС

"Видите: я хожу, рекламирую на собственном примере, как это полезно бывает", - добавил глава Россотрудничества.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 172 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлены 5 108 129 случаев заражения.

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Вестник Кавказа

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