Главная » Новости

В Дагестане отстранили от должности главу Цунтинского района

В Дагестане отстранили от должности главу Цунтинского района

Советский районный суд Махачкалы временно отстранил Шамиля Магомедова от должности руководителя Цунтинского района, сообщает пресс-служба суда

"Постановлением судьи Советского районного суда Махачкалы от 03.06.2021 удовлетворено ходатайство органов следствия о временном отстранении от должности главы МР “Цунтинский район” Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей  290 УК РФ (получение взятки)", – говорится в сообщении.

В апреле Магомедова задержали после получения взятки в одном из столичных кафе. По данным следствия, он требовал от представителя глав двух коммерческих организаций передать ему взятку от стоимости выполненных строительно-ремонтных работ в трех школах Цунтинского района. 

Ранее главу района заключили под стражу на 2 месяца.

1230 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!