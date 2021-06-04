В Дагестане отстранили от должности главу Цунтинского района

Советский районный суд Махачкалы временно отстранил Шамиля Магомедова от должности руководителя Цунтинского района, сообщает пресс-служба суда

"Постановлением судьи Советского районного суда Махачкалы от 03.06.2021 удовлетворено ходатайство органов следствия о временном отстранении от должности главы МР “Цунтинский район” Шамиля Магомедова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки)", – говорится в сообщении.

В апреле Магомедова задержали после получения взятки в одном из столичных кафе. По данным следствия, он требовал от представителя глав двух коммерческих организаций передать ему взятку от стоимости выполненных строительно-ремонтных работ в трех школах Цунтинского района.

Ранее главу района заключили под стражу на 2 месяца.