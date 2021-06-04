В Минздраве рассказали, когда подростков начнут прививать от коронавируса

О планах по вакцинации против коронавируса детей старше 12 лет рассказал на ПМЭФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его слова, вопрос вакцинации подростков обсуждается. "Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование", - поделился Мурашко.

Он отметил, что Минздрав ставит задачу привить 60% населения и достигнуть коллективного иммунитета.